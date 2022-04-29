Баку, , 09:50 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу со специальным представителем генсека НАТО Хавьером Коломиной. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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«Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, энергетической безопасностью, региональной безопасностью», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество Азербайджана с Североатлантическим альянсом. Они также вспомнили визит Алиева в штаб-квартиру НАТО в конце 2021 года.

Напомним, Азербайджан начал официально сотрудничать с НАТО в 1995 году. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе есть представительство Баку. Азербайджанские военнослужащие участвовали в миссии НАТО в Афганистане.