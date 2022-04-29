р-н Хвойнинский, , 10:20 — REGNUM В Новгородской области в зоне подтопления в результате паводка остаются 23 приусадебных участка, сообщили 29 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Река вышла из берегов. 53. mchs. gov. ru

По состоянию на 07:00 мск 29 апреля, участки подтоплены в поселке Хвойная Хвойнинского округа, с населением 14 взрослых жителей.

«Проводится ежедневный мониторинг уровней воды силами администрации Хвойнинского округа. Силами администрации также проводятся оповещение населения и по дворовой обход», — заверили в ведомстве.