Новгородская область, 29 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Новгородской области в зоне подтопления в результате паводка остаются 23 приусадебных участка, сообщили 29 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

53. mchs. gov. ru Река вышла из берегов.

По состоянию на 07:00 мск 29 апреля, участки подтоплены в поселке Хвойная Хвойнинского округа, с населением 14 взрослых жителей.

«Проводится ежедневный мониторинг уровней воды силами администрации Хвойнинского округа. Силами администрации также проводятся оповещение населения и по дворовой обход», — заверили в ведомстве.