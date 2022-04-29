Ижевск, 29 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ижевске в пробах молочной продукции, в частности сметаны и молока производства ИП Богачев А. О. и ООО «Модус», сливок производства ООО «Милкпром», творога производства ООО «Заснеженная Русь» выявлены растительные жиры, молочных жиров не установлено. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молочная продукция в магазине

Данная продукция реализовывалась в торговые сети «Светофор», «Доброцен», «Ашан». Все производители и получатели уведомлены о выявленных нарушениях.

Компания выданы предостережения о необходимости изготовления и реализации молочной продукции, которая будет соответствовать требованиям технических регламентов.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 марта, суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями России достиг 52,23 тыс. тонн, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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