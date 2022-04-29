Новый Орлеан, США, 29 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:109.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Крис Пол, на счету которого 33 очка. В составе «Пеликанс» защитник Брэндон Ингрэм сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 результативных передач.

Таким образом, «Финикс» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф НБА, в котором сыграет с «Даллас Маверикс».