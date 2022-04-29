Якутск, 29 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Всероссийский турнир по самбо «Победа» проходит в Якутии. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов из пяти регионов страны, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Цитата с видео YouTube пользователя SAMBOFIAS Самбо

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Состязание проводит региональная федерация по боевому самбо, ей помогает министерство республики по физкультуре и спорту. Чемпионат будет проходить с 29 по 30 апреля. Соревнуются спортсмены из Якутии, Приморского края, Иркутской, Магаданской и Амурской областей.

«Поздравляю вас с началом соревнований. У турнира достойное назначение и достойное название – «Победа». Всем спортсменам желаю этой победы и успехов, будьте всегда на высоте», — обратился к участникам турнира председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, призёр Параолимпийских игр по плаванию, якутянка Анастасия Диодорова получила пять золотых и одну бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в Уфе. В чемпионате участвовали более 300 спортсменов.