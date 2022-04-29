Донецк, 29 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 29 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 8:30 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. По жилым кварталам выпущено пять снарядом калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую.