Элиста, , 09:46 — REGNUM Андрей Чиджиев назначен заместителем председателя правительства Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

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«Назначить Чиджиева Андрея Улюмджиевича заместителем председателя правительства Республики Калмыкия», — сказано в документе, опубликованном на сайте главы Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что у председателя правительства республики теперь семь заместителей, а не пять, как прежде. Соответствующий указ был ранее подписан руководителем региона. Согласно документу, в республиканском правительстве добавились две должности — первого заместителя и заместителя председателя правительства Калмыкии.

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