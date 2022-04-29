Москва, 29 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Свою деятельность в российском отряде космонавтов заканчивает Александр Скворцов, имеющий в активе три полета в космос. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Roscosmos.ru Александр Скворцов

«Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса‍», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что на счету Скворцова три полета в космос общей продолжительностью 546 суток и два выхода в открытый космос.

Кроме того, уточняется, что космонавтом в ходе работы на Международной космической станции были проведены десятки экспериментов из разных областей науки.

Помимо этого, указывается, что Скворцов работал с российскими и иностранными грузовыми космическими кораблями, вел обслуживание бортовых систем МКС, а также осуществлял фото- и видеосъёмку.

«Мы благодарим Александра Александровича за высокий профессионализм, многолетний труд в ЦПК и большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики!», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск орбитального аппарата «Луна-26» и тяжёлого посадочного аппарата «Луна-27» может быть отложен на более поздний срок.