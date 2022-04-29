Пестово, Новгородская область, , 10:02 — REGNUM Десять домов сгорели в деревне Пикалиха Новгородской области из-за неосторожного обращения с огнем дачников на своем участке, сообщила 29 апреля глава Пестовского района Елена Поварова.

Последствия «уборки» придомовой территории vk. com/povarovaea

ЧП произошло днем 28 апреля. На момент прибытия пожарных подразделений горело шесть домов открытым пламенем. Ликвидировать пожар удалось лишь в 01:55 мск 29 апреля. В результате уничтожено десять домов, из которых в трех домах проживали постоянно, три дачных дома и четыре заброшенных дома.

«Всё это из-за неаккуратного обращения с огнём. Приехали дачники и хотели навести порядок у себя на участке, но это привело к ужасным последствиям. Дорогие жители района! Очень прошу вас не разводить огонь, иначе последствия очень плохи!», — призвала Поварова.