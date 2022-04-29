Пестово, Новгородская область, 29 апреля 2022, 10:02 — REGNUM Десять домов сгорели в деревне Пикалиха Новгородской области из-за неосторожного обращения с огнем дачников на своем участке, сообщила 29 апреля глава Пестовского района Елена Поварова.
ЧП произошло днем 28 апреля. На момент прибытия пожарных подразделений горело шесть домов открытым пламенем. Ликвидировать пожар удалось лишь в 01:55 мск 29 апреля. В результате уничтожено десять домов, из которых в трех домах проживали постоянно, три дачных дома и четыре заброшенных дома.
«Всё это из-за неаккуратного обращения с огнём. Приехали дачники и хотели навести порядок у себя на участке, но это привело к ужасным последствиям. Дорогие жители района! Очень прошу вас не разводить огонь, иначе последствия очень плохи!», — призвала Поварова.