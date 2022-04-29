Москва, 29 апреля 2022, 09:45 — REGNUM Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года, а 1 мая совершили самоубийство Йозеф и Магда Геббельс, которые предварительно убили и своих шестерых детей. 13 мая 1945 года в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших тел Гитлера и Брауна — личности подтверждены экспертизами. Об этом говорится в новых документах о самоубийстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, обнародованных 29 апреля Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.
Цифровые копии опубликованы на сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» в разделе «История». Это документы из следственного дела на личного пилота Гитлера — Ганса Баура. В его показаниях описано, что происходило в гитлеровском бункере до самоубийства Гитлера, а также после смерти лидера фашистов.
«Находясь в Берлине, Гитлер ещё больше отдалился от нас, всё больше и больше становился замкнутым, держась от всех вдали и проводил всё время в своём убежище», — рассказывает Баур о событиях января 1945 года.
По его словам, до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся рядом с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений своего главаря. Баур рассказал, что Гитлер вызвал его и адъютанта полковника Бетца только 30 апреля во второй половине дня, чтобы проститься и поблагодарить за годы службы.
«Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — вспоминал Баур, добавив, что пытался отговорить Гитлера от самоубийства.
«Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», — ответил глава нацистской Германии.
Перед смертью он приказал сжечь свой труп и труп его жены Евы Браун, поскольку боялся, что их повесят напоказ, как до этого итальянские партизаны повесили труп лидера фашистской Италии Бенио Муссолини.
По словам Баура, всё произошло в период с 6-7 часов до 9 часов вечера, когда он вновь вернулся в убежище. Уже «всё было кончено».
«У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что всё кончено и Гитлера уже нет в живых», — признался бывший лётчик.
Как сообщили в ФСБ, накануне битвы за Берлин перед органами военной контрразведки «Смерш» была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии.
2 мая 1945 бункер — тщательно укрепленное, забетонированное подземное сооружение, в котором последние месяцы войны прятались Адольф Гитлер и его министр пропаганды Йозеф Геббельс, — был захвачен военными контрразведчиками, начался сбор информации о нахождении всех руководителей фашистской Германии.
Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора «Цитадель» (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир «эскадрильи фюрера» Ганс Баур (в некоторых источниках переводчиками ошибочно указан как Ганс Бауэер). Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива Российской Федерации, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников.
Документы из хранящегося в Управлении ФСБ России по Новгородской области следственного дела на Баура публикуются впервые, добавили в ФСБ.