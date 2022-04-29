Москва, 29 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года, а 1 мая совершили самоубийство Йозеф и Магда Геббельс, которые предварительно убили и своих шестерых детей. 13 мая 1945 года в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших тел Гитлера и Браун — личности подтверждены экспертизами. Об этом говорится в новых документах о самоубийстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, обнародованных 29 апреля Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

fsb. ru Архивные документы. Справка на арестованного Г. Баура. 13 декабря 1945 года

Цифровые копии опубликованы на сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» в разделе «История». Это документы из следственного дела на личного пилота Гитлера — Ганса Баура. В его показаниях описано, что происходило в гитлеровском бункере до самоубийства Гитлера, а также после смерти лидера фашистов.

«Находясь в Берлине, Гитлер ещё больше отдалился от нас, всё больше и больше становился замкнутым, держась от всех вдали и проводил всё время в своём убежище», — рассказывает Баур о событиях января 1945 года.

По его словам, до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся рядом с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений своего главаря. Баур рассказал, что Гитлер вызвал его и адъютанта полковника Бетца только 30 апреля во второй половине дня, чтобы проститься и поблагодарить за годы службы.

«Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — вспоминал Баур, добавив, что пытался отговорить Гитлера от самоубийства.

«Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», — ответил глава нацистской Германии.

Перед смертью он приказал сжечь свой труп и труп его жены Евы Браун, поскольку боялся, что их повесят напоказ, как до этого итальянские партизаны повесили труп лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.

По словам Баура, всё произошло в период с 6-7 часов до 9 часов вечера, когда он вновь вернулся в убежище. Уже «всё было кончено».

«У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что всё кончено и Гитлера уже нет в живых», — признался бывший лётчик.

Как сообщили в ФСБ, накануне битвы за Берлин перед органами военной контрразведки «Смерш» была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии.

2 мая 1945 бункер — тщательно укрепленное, забетонированное подземное сооружение, в котором последние месяцы войны прятались Адольф Гитлер и его министр пропаганды Йозеф Геббельс, — был захвачен военными контрразведчиками, начался сбор информации о нахождении всех руководителей фашистской Германии.

Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора «Цитадель» (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир «эскадрильи фюрера» Ганс Баур (в некоторых источниках переводчиками ошибочно указан как Ганс Бауэер). Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива Российской Федерации, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников.

Документы из хранящегося в Управлении ФСБ России по Новгородской области следственного дела на Баура публикуются впервые, добавили в ФСБ.