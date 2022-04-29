Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Утро последнего рабочего дня апреля в Петербурге началось с длинной пробки на КАД. Её протяжённость составляет примерно в 11,5 км, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Автомобильная пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

В восточной части магистрали, которая начинается в районе метро «Обухово» и, двигаясь на север, достигает района Кудрово, находятся три участка ремонта дороги. Вероятно, это и стало одной из причин образования пробки.

По состоянию на 9:30 мск, в целом в Петербурге пробки достигают пяти баллов. Центр города к этому часу в основном подсвечен «жёлтым», что означает среднюю загруженность дорог. Сложности в передвижении на данный момент есть на Невском проспект между метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского-1».

Отметим, что движение по Садовой улице затруднило дорожно-транспортное происшествие.

Читайте ранее в этом сюжете: Пулковское шоссе перекрывали в Петербурге в связи с саммитом СНГ