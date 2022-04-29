Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону опровергли введение новых антиковидных ограничений, комментируя опубликованный на сайте городской администрации документ.

Здание городской думы в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«По мере развития пандемии и введения ограничительных мер, администрацией города принимались правовые акты, регламентирующие работу разных сфер деятельности в период ограничений. В настоящее время ряд ограничений снят, и для приведения нормативной базы в соответствие с региональным постановлением №272 было выпущено постановление №425. Тогда как остальные – утратили свою силу. Никакие дополнительные ограничения не вводятся», — прокомментировали власти.

ИА REGNUM сообщало, что ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, в документе указано о необходимости обеспечения ежедневного проведения тщательной дезинфекции пассажирского транспорта между рейсами, а также строгого соблюдения всех действующих санитарных требований.

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