Севастополь, , 09:39 — REGNUM В Севастополе не прячут героев и помнят имя каждого борца с нацизмом. Об этом в соцсетях 29 апреля написал губернатор города-героя Михаил Развожаев, комментируя появившиеся в ряде украинских телегам-каналах кадры с могилами в Севастополе.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Сегодня по всем укропроп и сочувствующим нацикам каналам расходится это видео с мерзкими комментариями. Упыри решили сделать «сенсацию». Да! Это могилы наших воинов в Севастополе», — написал Развожаев.

Он подчеркнул, что пишет о каждом погибшем при исполнении своего долга герое.

«Помню каждого, как родного, и каждое сказанное мной слово. Пролистайте мой телеграмм-канал — вы увидите 28 наших парней, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом. Мы — не прячем могил и наших героев! Мы — ничего не скрываем, и только такие мерзкие нелюди пытаются в чем-то нас «уличить», — добавил глава Севастополя.

Развожаев отметил, что приехать и возложить цветы погибшим героям может каждый — на кладбище 5-го км «Кальфа», где будет создана «Аллея Славы».

«Отстаивайте же Севастополь!», — сказал вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, умирая на Малаховом кургане, защищая город от «западных партнеров». Эти слова вошли в историю, как и мужество защитников города. Сегодняшние наши герои этот завет выполняют в полной мере, отстаивая Россию. Мы построим часовню, и будем помнить имя каждого нашего героя», — добавил Развожаев.