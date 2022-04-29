Кишинёв, , 09:38 — REGNUM Молдавия не может поставлять военную помощь на Украину по ряду причин. Об этом молдавский президент Майя Санду заявила в эфире телеканала Rlive.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша страна, прежде всего, не имеет современной военной техники. Во-вторых, у нас есть Конституция, которая говорит нам, что мы не можем этого делать», — сказала Санду.

Она также прокомментировала публикации в СМИ, будто Кишинёв отказал Киеву в просьбе передать шесть истребителей МиГ-29, оставшихся с советских. Глава республики отметила, что все эти самолёты находятся в нерабочем состоянии.

При этом Санду подчеркнула, что Молдавия может оказать помощь киевскому режиму в других областях.

Стоит отметить, что после начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевские власти закрыли границу с Приднестровьем и перекрыли поставки товаров. Этим воспользовались в Молдавии, перекрыв поставки товаров со своей стороны.

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