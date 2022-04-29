Торонто, Канада, , 09:37 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:97.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В составе «Торонто» форвард Крис Буше сделал дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счётом 4:2 и вышла в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА, в котором сыграет с «Майами Хит».

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