Москва, 29 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России 29 апреля опубликовало кадры работы танков и артиллерии по украинским позициям в ходе специальной военной операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

На кадрах экипажи танков наносят огневое поражение по укрепленным позициям, а также бронетехнике и живой силе противника. Артиллерийские расчёты ведут стрельбу по опорным пунктам украинских войск, уничтожают склады с боеприпасами и бронетехнику противника.

Также уничтожаются колонны подвоза боеприпасов и резервов. Координаты целей сообщаются при помощи беспилотных аппаратов.