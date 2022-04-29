Донецк, 29 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевиками Петровского района Донецка погиб мирный житель. Об этом 29 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя — мужчины 1989 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженныхи формирований Украины — ред.) Петровского района Донецка по адресу: ул. Нижневаторская, 1», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что еще один мужчина 1955 года рождения был ранен в результате этого же обстрела украинских нацистов и в данный момент госпитализирован в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в селе Крупец Рыльского района Курской области утром 29 апреля был обстрелян из минометов пункт пропуска.