Посёлок Тельмана, Ленинградская область, , 09:38 — REGNUM На воинском захоронении в урочище Чернышево вблизи деревни Мишкино Тосненского района Ленинградской области стартовала «Вахта Памяти-2022», сообщили 29 апреля в пресс-службе областной администрации.

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Напомним, весной 2021 года здесь были обнаружены многочисленные человеческие останки и элементы обмундирования советских солдат времен Великой Отечественной войны. На сегодняшний день обнаруженное воинское захоронение 1941–1945 годов паспортизировано.

На поисковую экспедицию «Ленинградский фронт» в 2022 году в поселок имени Тельмана Тосненского района приехали более 270 человек из 12 регионов России. Экспедиция продлится до 10 мая.

«В этом году участники экспедиции продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений на Ижорском рубеже, как прозвали этот участок при создании достопримечательного места», — рассказали в пресс-службе.

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