Париж, , 09:35 — REGNUM Согласно оценке, опубликованной INSEE, экономическая активность во Франции в первом квартале стагнировала с нулевым ростом (0%) из-за снижения потребления на фоне инфляции, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Национальный институт статистики прогнозировал рост на уровне 0,3%, в то время как Банк Франции рассчитывал на небольшое увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,25%.

Потребление домохозяйств, традиционно являющееся двигателем роста во Франции, «значительно» упало в марте, на 1,3%.

В целом за первый квартал 2022 года потребление товаров сократилось на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства труда Франции, число безработных в стране сократилось на 5% в первом квартале 2022 года.

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