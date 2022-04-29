Калачинск, Омская область, , 09:34 — REGNUM В Омской области перед судом предстанут трое жителей Калачинского и Оконешниковского районов по обвинению в вандализме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным ведомства, молодые люди ночью 3 марта взобрались на опоры электроосвещения в городе Калачинске, демонтировав и повредив девять рассеивателей света и 16 светодиодных ламп. Причиной выходки вандалов стали, как отмечается, хулиганские побуждения.

«В результате совершенного преступления Калачинскому городскому поселению был причинен ущерб на сумму 39,7 тыс. рублей. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали полностью, возместив ущерб в полном объеме в бюджет муниципалитета», — отметили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.