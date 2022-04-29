Москва, 29 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Москве в праздничные выходные дни — 30 апреля и 1 мая — ожидается прохладная погода, местами будут приниматься дожди с мокрым снегом, передают «Метеоновости».

ИА REGNUM Погода

В субботу из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. Температура воздуха ночью 0… +2 °С, местами до — 1 °С. Днём воздух прогреется до + 8… + 10 °С.

Первомай в Москве станет одним их самых холодных за последние 70 лет. Ночью — 1… +4 °С, днём +7… +12 °С. Температура воздуха ниже климатической нормы на 4-6 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально тёплая для января температура воздуха ожидается в начале недели в Москве.

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