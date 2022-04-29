Белгород, , 09:42 — REGNUM Более 20 надгробий разрушили неизвестные на одном из кладбищ Белгорода, повреждения были обнаружены 28 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Антон Иванов.

Кладбище Wikimedia.org

Вандалы осквернили могилы на кладбище Ячнево. Повреждения обнаружили накануне смотрители кладбища. Разрушены надгробия на захоронениях людей разных возрастов, профессий и национальностей.

Поиском злоумышленников занимается полиция. Мэр пообещал родственникам, что муниципалитет поможет восстановить памятники.