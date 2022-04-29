Уфа, 29 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика, который пропал без вести более 20 лет назад, установили в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Кровь

Сообщается, что летом 2001 года стражи порядка г. Сибая получили информацию об исчезновении 11-летнего ребенка. Он уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки, а после пропал. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда следователям не удалось найти мальчика и установить обстоятельства его исчезновения. В 2017 году в лесу Баймакского района были найдены останки человека. Экспертиза установила, что они принадлежат пропавшему мальчику.

В 2021–2022 годах следователями и криминалистами вновь изучили материалы уголовного дела.

«В результате установлено, что ребенок был убит собственной матерью, а ее, на тот момент, сожитель склонил женщину к совершению преступления. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, в 2001 году фигуранты уголовного дела жили в г. Сибае. Подозреваемый испытывал неприязнь к сыну сожительницы, в том числе, из-за наличия у них второго общего ребенка, уговорил ее совершить убийство сына.

В материалах дела указано, что летом 2001 года фигурантка уголовного дела, под предлогом сбора веников, уехала с сыном на велосипеде в лес в Баймакском районе, где убила его.

«После этого женщина закопала тело на месте происшествия. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем», — сообщает пресс-служба.

Сейчас обвиняемые 52-и и 62-и лет помещены под стражу. Расследование дела продолжается.