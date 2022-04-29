Элиста, 29 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Калмыкии 29 апреля будет действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Согласно прогнозу синоптиков, в Калмыкии в течение дня местами пройдут сильные грозовые дожди. Непогода может спровоцировать подтопления пониженных участков, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем.

Спасатели призвали жителей Калмыкии быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности.