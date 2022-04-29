Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM Режим ограничения полётов для международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) продлён до 7 мая, сообщает 29 апреля пресс-служба министерства транспорта Ростовской области со о ссылкой на решение Росавиации.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полёты в аэропорт «Платов» продлено до 03:45 мск 7 мая», — сказано в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов для 11 аэропортов юга и центральной части России действует с 24 февраля. Меры предприняты в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.

Напомним, что международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону), несмотря на временную приостановку работы, подтвердил готовность к выполнению рейсов в летний период. Возобновить авиасообщение воздушная гавань готова в любой момент.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский аэропорт готов возобновить работу в любой момент