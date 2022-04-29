Рыльск, Курская область, 29 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В селе Крупец Рыльского района Курской области утром 29 апреля обстрелян пункт пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

По словам Старовойта, боевики использовали миномёт. Жертв и разрушений в результате нападения нет.

«Около 8:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены», — написал глава региона в личном телеграм-канале.