Новороссийск, Краснодарский край, 29 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Мусорный полигон загорелся в районе Новороссийска Краснодарского края утром 29 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Мусорный полигон

Пожар произошёл на полигоне у села Борисовка. По данным на 06:45 пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров.

«На месте продолжают работу сотрудники экстренной службы до полной ликвидации возгорания», — уточнили в оперштабе.

Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля пожар произошёл в строящемся здании школы в Новороссийске, также обошлось без пострадавших.