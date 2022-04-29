Ульяновск, 29 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала года зарегистрированы сотни возгораний травы и мусора, в том числе за пал сухой травы наказаны 15 жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

По данным минприроды Ульяновской области, с начала года произошло 808 пожаров, возгораний в лесах не зафиксировано. Из них 447 огненных происшествий связаны с горением сухой травы и мусора.

«С начала этого года по фактам пожаров сухой травы к административной ответственности привлечены 15 жителей региона», — говорится в сообщении.

Количество травяных пожаров стало резко расти с наступлением тёплой погоды. В связи с чем губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить работу по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях.

Напомним, что с 28 апреля по 11 мая в Ульяновской области установлен особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разжигание костров и пожароопасные работы в лесах, а также сжигание травы и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в регионе тушат десятки возгораний сухой травы. В частности, 27 апреля спасатели 14 раз выезжали на тушение сухой травы, общая площадь возгорания составила 53,41 гектар. 26 апреля ликвидировано 22 травяных пожара на площади 5 гектаров, 25 апреля зарегистрировано 26 загораний сухой травы на площади 2,4 гектара.