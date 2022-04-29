Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В Бурятии организовали сбор денег на реабилитацию семилетней девочки, которая большую часть своей жизни борется со смертельной болезнью. Сбор организовали в группе «Миссис Бурятии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ребёнок уже пять лет болеет острым лимфобластным лейкозом. За это время она перенесла несколько курсов химиотерапии, две трансплантации костного мозга и терапию CAR-T клетками. Однако через месяц после повторной трансплантации стало ясно, что организм не принял донорский костный мозг.

«У Ксюши начались судороги, она лежала и смотрела в одну точку. Не могла поднять ни руки, ни ноги. Подтвердился вирусный энцефалит – воспаление головного мозга. Единственное, что могло спасти жизнь Ксюши, — новая пересадка костного мозга от донора-родственника. «Доливка» от мамы прошла успешно», — говорится в сообщении.

Для восстановления движения, речи, глотания, памяти и мышления девочке нужна длительная реабилитация.

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