Канберра, , 09:26 — REGNUM На территории Австралии был выявлен первый случай заражения вариантом BA.4 штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 29 апреля сообщает в своем отчете министерство здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Уточняется, что новый вариант штамма SARS-CoV-2 «Омикрон» был обнаружен у мужчины в Сиднее, который недавно прилетел из ЮАР, и этом стало первым на территории зеленого континента случаем заражения этим подвидом коронавируса.

«Всемирная организация здравоохранения следит за новыми вариантами штамма «Омикрон» BA.4 и BA.5, мутации которых, вероятно, помогают избежать иммунного ответа организма», — говорится в сообщении.

Также в нем предполагается, что на протяжении двух ближайших месяцев Австралия столкнется с новыми вариантами, «распространение которых будет более быстрым».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8242 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.