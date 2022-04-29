Благовещенск, , 10:05 — REGNUM Гуманитарную помощь для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик передали Бурейская и Зейская ГЭС (подразделения ПАО «Русгидро»). Эвакуированным жителям Донбасса передадут продукты, постельные принадлежности, средства личной гигиены, канцелярию, детские товары и другие необходимые вещи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе правительства Амурской области.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

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Всего собрано около 500 кг помощи. Все товары были переданы в отделение регионального Народного фронта. Люди приносили всё необходимое для беженцев на фестивале #МЫВМЕСТЕ. Акция взаимопомощи проходила в Благовещенске.

«Люди, которым пришлось покинуть свои дома, сейчас нуждаются в элементарных вещах. Мы в силах помочь обеспечить их самым необходимым и главное показать, что о них заботятся, что они не одни. Наши сотрудники активно откликнулись на призыв о помощи, приняли все это близко к сердцу, за что им большое спасибо», — отметил директор Бурейской ГЭС Андрей Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области гуманитарный груз для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали национальные сообщества из Благовещенска. Для беженцев они передали более 2 тыс. тонн необходимых вещей.