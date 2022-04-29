Хабаровск, 29 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Из Хабаровска по железной дороге 29 апреля отправили более 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины – сотни коробок с продуктами и предметами первой необходимости через Москву доставят в Ростов-на-Дону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск отправил гуманитарную помощь

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Всех хабаровчане уже собрали более 150 тонн одежды, детских вещей, продуктов питания, средств личной гигиены и многое другое. Помимо жителей края, участие в гуманитарной миссии приняли предприятия.

В крае открыты 97 пунктов, куда можно принести вещи для отправки на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной гуманитарный груз весом 1700 кг жителям Донбасса отправили 29 апреля из Владивостока.