Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области досрочно прекращены полномочия депутата регионального парламента Валентина Сичкарёва. Решение принято в ходе 21-й сессии Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

«Прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного собрания Новосибирской области Сичкарёва Валентина Викторовича. Вывести Валентина Викторовича из состава комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности и комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по наказам избирателей, — отметил председатель комиссии парламента по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко. — Освободить Сичкарёва Валентина Викторовича от должности заместителя председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности».

Постановление вступило в силу с момента его принятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд признал Валентина Сичкарева виновным в мошенничестве.

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