Астана, 29 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум о поправках в конституцию, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая конституция», — сказал Токаев.

Он сообщил, что рабочая группа подготовила 33 поправки. Предлагается изменить треть статей основного закона страны. По мнению Токаева, референдум станет «демонстрацией народного волеизъявления», так как каждый гражданин получит возможность повлиять на судьбу страны.

Напомним, ранее Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления.