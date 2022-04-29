Москва, 29 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Запад хочет поломать линейный ход специальной военной операции России на Украине, потому что в противном случае Россия безоговорочно побеждает, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

По словам Кургиняна, если рассматривать ситуацию линейно и пользоваться в том числе данными украинского генштаба, который говорит: «противник по всем направлениям наращивает огневую мощь и наступательный потенциал», то где-нибудь к позднему лету Краматорск в ДНР окажется в состоянии Мариуполя. И это очень сильно бесит Запад и киевскую хунту.

«Они хотят поломать линейность этой операции, потому что с точки зрения ее линейного продвижения, мы побеждаем. Всякие разговоры о том, что украинцы сохранили свою авиацию, покажите… Нету у них возможности при том уровне развития ситуации выиграть. Значит они хотят не выиграть в шахматы, потому что в шахматы выигрываем мы, они хотят взять доску и долбануть по голове или сделать что-нибудь еще оригинальное», — заявил Кургинян.

Он отметил, что Запад будет решать проблему своей победы над нами всеми подлыми и наиподлейшими способами, которые только можно придумать, и никаких ограничений у него не будет. Он также отметил, что в мае стоит ждать определенных эксцессов.

Политолог напомнил высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила о необходимости лишить президента России Владимира Путина военной победы на Украине, чтобы он не смог использовать эту победу как плацдарм для установления собственного мирового порядка.