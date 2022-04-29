Брянск, 29 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим временного ограничения полётов для аэропорта Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-служб ведомства.

Aero32.ru Международный аэропорт «Брянск»

Брянский аэропорт останется закрытым ещё на неделю — до 03:45 по московскому времени 7 мая. Подобное ограничение распространяется ещё на 10 городов юга и центральной части РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение введено с 24 февраля.