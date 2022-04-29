Донецк, 29 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии. Об этом 29 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлеваются ещё на неделю, до 7 мая.