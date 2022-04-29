Ижевск, , 09:20 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 апреля прививку от коронавируса сделали 697 167 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

Второй компонент препарата получили 556 308 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 43 жителя республики. Второй компонент препарата получили 62 человека, завершив полный курс вакцинации.

Кроме того, 147 171 человек прошел ревакцинацию, за сутки повторную прививку сделали 597 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 265 жителей республики.

За время пандемии в республике подтвердили 165 802 случая заражения коронавирусом, из них 48 – за минувшие сутки.