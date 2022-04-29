Калуга, , 11:01 — REGNUM В январе–марте 2022 года на территории Калужской области области за счёт всех источников финансирования построено 2709 квартир общей площадью 264,1 тыс. кв. метра, что составило 192% к январю — марту 2021 года. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Новая квартира Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

Населением за счет собственных и заемных средств построено 1410 жилых домов общей площадью 191 тыс. кв. метров (72,3% всего введенного жилья по области, в январе–марте 2021 года – 49,4%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций и средств индивидуальных застройщиков. Ввод жилых домов в январе–марте 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области.

Одновременно в первом квартале 2022 года введены в действие плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) площадью 1124,2 кв. метров, торгово-развлекательный центр площадью 4356 кв. метров и учреждение культуры клубного типа на 55 мест.

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