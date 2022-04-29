Благовещенск, 29 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Жители Амурской области старше 50 лет выбиваются из позитивной динамики снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщил телеграм-канал правительства Приамурья.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Медработники насторожены тем, что пожилые люди продолжают болеть часто и с тяжёлыми пневмониями. Такая ситуация становиться причиной сохранения антиковидных ограничений в регионе, пояснила руководитель областного управления Роспотребнадзора.

«Этим и обусловлено сохранение мер, которые действуют на территории области – сохранение масочного режима в торговых центрах, в местах, где нет возможности сохранять социальную дистанцию. Убедительно прошу амурчан пользоваться такой профилактической мерой как ношение масок. Это позволит нам стабилизировать ситуацию, провести спокойно майские праздники, вступить в оздоровительную кампанию», — сказала Ольга Курганова.

Из числа болеющих коронавирусом осложнение в виде пневмонии развилось у 1,6% амурчан, остальные переносят COVID-19 как ОРВИ. Жителей региона призывают ставить прививки от коронавируса и ревакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, соединяющий столицу Амурской области с китайским городом Хэйхэ мост полностью готов, но движение по нему не открывают из-за пандемии коронавируса, заявил 28 апреля глава региона Василий Орлов. Он назвал причиной заминки в запуске движения по мосту эпидситуацию в Китае и политику «нулевой терпимости» к COVID-19.