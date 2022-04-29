Симферополь, 29 апреля 2022, 09:17 — REGNUM Режим ограничения полётов для международного аэропорта «Симферополь» продлён до 7 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта со ссылкой на Росавиацию.
Для обмена или возврата билетов пассажирам рекомендовано обращаться в авиакомпании.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов для 11 аэропортов юга России действует с 24 февраля. Закрыты также аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.
В Крыму, между тем, ищут новые возможности для организации туристического потока и рассчитывают, что на полуостров в этом году приедет не меньше гостей, чем в 2022 году.