Росавиация продлила ограничение на полёты из аэропорта Белгорода
Белгород, 29 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе Росавиации.
Belgorodavia.ru
Международный аэропорт «Белгород»
Новое ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 7 мая. Мера распространяется ещё на 10 городов юга и центральной части России.
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля.