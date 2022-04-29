Белгород, 29 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе Росавиации.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Новое ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 7 мая. Мера распространяется ещё на 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля.