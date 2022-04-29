Нур-Султан, , 09:16 — REGNUM «Языковые патрули», которые борются с русским языком в Казахстане, подрывают народное единство в стране. Об этом 29 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемых «языковых патрулей» — это всё провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана», — сказал Токаев.

Он заявил, что эти провокации осуществляют профессионалы по заданию западных спецслужб. Президент подчеркнул, что не имеет значение, где они проживают, и какие у них паспорта. Токаев отметил, что эти провокаторы не смогут помешать Казахстану проводить самостоятельную политику.

Напомним, в январе 2022 года Токаев назначил на пост министра информации Казахстана Аскара Умарова, известного тем, что он ранее вёл русофобский паблик. Он также является автором фразы: «с русскими проблемами языка и культуры – в Россию, пожалуйста».