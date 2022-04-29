Махачкала, 29 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Дагестане произошли кадровые изменения в составе правительства. На должность заместителя главы правительства назначен Нариман Абдулмуталибов. Он стал восьмым вице-премьером Дагестана, сообщили 29 апреля в пресс-службе главы региона. Указ об этом подписал днем ранее глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

До назначения на должность замглавы правительства Нариман Абдулмуталибов в течение пяти лет, с декабря 2016 года, возглавлял Сулейман-Стальский район республики.

В дагестанском правительстве Абдулмуталибову доверили курирование сферы агропромышленного комплекса, ветеринарии, рыбного хозяйства, лесных и водных отношений, виноградарства. Он также будет заниматься вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами и охраны окружающей среды.