Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновской области проверяют очередное сообщение о том, что якобы заминированы школы в Ульяновске. Об этом 29 апреля информирует телеграм-канал «Пул № 73».

В сети Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным властей, поступил анонимный сигнал о якобы минировании ульяновских школ. Отмечается, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских держит «оперативную связь со всеми компетентными органами».

«По предварительной информации, звонки ложные, однако работа ведётся в соответствии с протоколами безопасности», — говорится в сообщении.

О том, сколько школ «заминировано», не уточняется.

Отметим, что ранее эвакуация проводилась 27 апреля 2022 года в трёх школах Ульяновска. Причиной стали поступившие на электронную почту мэрии сообщения о взрывных устройствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2022 года были «заминированы» здания Арбитражного суда Ульяновской области, мэрии Ульяновска и областного суда. Информация о заложенных бомбах не подтвердилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске «заминировали» здания судов и мэрии