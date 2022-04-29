Москва, , 09:16 — REGNUM Ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлеваются ещё на неделю, до 7 мая. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет

Останутся закрытыми для авиасообщения воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом на юге страны по-прежнему будут доступны для перелётов аэропорты Сочи, Волгограда и Ставропольского края.

Как сообщало ИА REGNUM, РЖД выделила для перевозок дополнительные поезда.