Нью-Дели, 29 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Количество пассажирских поездов в Индии будет сокращено путем отмены некоторых из них для более быстрого продвижения составов с углем. Об этом 29 апреля рассказал журналистам исполнительный директор компании Indian Railways Гаурав Кришна Бансал.

Вагоны с углем

По словам Бансала, такая мера нужна в связи с тем, что Индия ведет срочное пополнение истощающихся запасов угля на электростанциях страны для того, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса.

«Мера является временной, и пассажирское сообщение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется», — пояснил он, добавив, что такое решение принято для снижения времени доставки угля на электростанции.

При это ранее стало известно, что очень жаркая погода привела к увеличению спроса на уголь, который используется для выработки около 70% электроэнергии в стране. Из-за жары системы кондиционирования, вентиляции и охлаждения воздуха используются на полную мощность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская алкогольная корпорация Pernod Ricard призвала Индию снизить пошлины на импорт алкоголя в республику.