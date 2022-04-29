Кызыл, 29 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. На Украине в ходе проведения специальной военной операции погибли двое добровольцев из Тувы. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Доброволец Омак Сирин-оол

Рядовой запаса Анчы Оюн, по его словам, отправился на спецоперацию добровольцем отстаивать интересы Отечества, отдав свою жизнь борьбе с нацистами.

Омак Сирин-оол добрался до места назначения на собственные средства, проявив свою принципиальную позицию в вопросе денацификации Украины. В составе добровольческого отряда он принимал участие в спецоперации, пав в ходе боёв.

«Больно, что в борьбе с нацистами они отдают свои жизни. Прежде всего, мы должны помнить и гордиться их мужеством. Это наш долг», — отметил глава региона, пообещав помощь семьям погибших.